Arda Güler, Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı! Milli yıldız La Liga tarihine geçti

Arda Güler, İspanya'da tarih yazmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, Villarreal ağlarına gönderdiği 2 golle La Liga'da rekor kırdı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve dünya futbolunun parlayan yıldızı konumunda olan Arda Güler, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Oynadığı son 5 karşılaşmada 5 gol atan ve Real Madrid'in son oynadığı Villarreal maçında 2 gol birden atan Güler, La Liga tarihine geçti.

ARDA GÜLER DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga'da 6 gole ulaştı. Bu sayı genç yıldız adayını lig tarihine geçirdi.

19 yaşındaki oyuncu, 373 dakikada 6 gol atarak, bu başarıya 436 dakikada ulaşan Cristiano Ronaldo, 605 dakikada ulaşan Ronaldo Nazario, 749 dakikada ulaşan Raul ve 780 dakikada 6 gol atan Lionel Messi gibi isimleri geride bıraktı.

Milli futbolcu 63 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.