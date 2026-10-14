Aston Villa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 10 maçtır evinde yenilmeyen Aston Villa ile karşılaşacak. Devler Ligi'ne 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

ROMA BERABERLİĞİ İLE BAŞLADIK

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

633 MİLYONLUK RAKİP

Devler Ligi’ne C. Brugge galibiyetiyle başlayan Unai Emery’nin takımı rakamlara bakıldığında favori olarak görülüyor. Aston Villa'nın kadro değeri 633 milyon avro. Kanarya ise 261 milyon avroluk değere sahip.

Fenerbahçe Futbol Takımı

ÜÇ MAÇTA DA YENİLDİK

Temsilcimizin Aston Villa ile geçmişine bakıldığında ise 3’te 0’lık bir durum söz konusu. Rakibine son yenilgisini ocak ayında UEFA Avrupa Ligi’nde 1-0’lık skorla alan sarı lacivertliler bu şanssızlığını kırmak için sahada olacak.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedoo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Oğuz, Greenwood, Lukaku.

Fenerbahçe Futbol Takımı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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