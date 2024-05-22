Avcı pusuya yattı! Trabzonspor teknik direktörü yeni bir zafer için kolları sıvadı

Bordo mavili takımla Süper Lig ve iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, koleksiyondaki eksiği tamamlamakta kararlı

Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dördüncü kupayı kazanma mutluluğunu yaşama peşinde. Bordo mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020’de göreve getirilen Avcı yönetiminde 1’i Süper Lig, 2’si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine üç kupa getirirken, sadece Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşamadı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe’nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7’nci şampiyonluğunu elde etti.

OLİMPİYAT UĞURU

Trabzonspor, Olimpiyat Stadı’nda oynadığı maçlarda 27 Ocak 2021’de şampiyon Başakşehir’i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022’de de Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa’yı kazandı. Bordo mavili ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması hâlinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk defa bu kulvarda şampiyonluk yaşayacak ve müzesine dördüncü defa kupa getirecek. Tecrübeli teknik adamın Süper Lig ve Süper Kupa’dan sonra Türkiye Kupası’nı da kazanmak için yardımcılarıyla birlikte oldukça istekli olduğu belirtildi.

KARTAL’A KARŞI ÜSTÜN

Bordo mavililer, Avcı idaresinde Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

MAÇTAN ÖNCE AÇIKLANACAK

Trabzonspor’da Beşiktaş ile oynanacak kupa finali öncesi Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi de motivasyonu artırmak için devreye girdi. Kupaya özel prim açıklanacağı öğrenilirken, rakamın maçtan önce belirlenmesi bekleniyor.