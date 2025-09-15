Balkan Şampiyonası'nda Türk rüzgarı! Milli kürek sporcuları 15 madalya kazandı

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 ülkenin katılımıyla Yunanistan'ın Yanya şehrinde gerçekleştirilen 2025 Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye, 40 sporcu ve 20 ekiple gençler (A) ve yıldızlar (B) olmak üzere iki yaş kategorisinde mücadele etti.

"TÜRK KÜREĞİNİN GELECEĞİ ADINA UMUT VERİCİDİR."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Sporcularımız, milli formayı başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırmıştır. Bu önemli organizasyonda gösterilen performans, Türk küreğinin geleceği adına umut vericidir. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda milli kürekçiler 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazanma başarısı gösterdi.