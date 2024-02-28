Barcelona tarafından Arda Güler'e büyük ayıp! Türk yıldızı suçladılar

Barcelona'ya yakın medya kaynakları, Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

Sezon başında Barcelona'nın büyük ilgisine rağmen Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Katalan medyasının gündeminden düşmüyor.

El Nacional'de geçen habere göre; Arda Güler'in halen forma şansı bulamadığına değinilerek oyuncunun pişman olduğu öne sürüldü.

Haberde, 'klişe' denilerek paranın mutluluğu satın alamadığı ve yaşın bir öneminin olmadığı vurgulanarak Arda Güler'in, gençlere şans veren Barcelona yerine Real Madrid'i seçmenin bedelini ödediği belirtildi.

ARDA GÜLER'E PİŞMANLIK VURGUSU

Fenerbahçe'den ayrılmadan önce Arda Güler'in Barcelona'nın önerdiği şartları kabul ettiği ve imza aşamasına geldiği belirtilerek milli futbolcunun parayı tercih ederek Real Madrid'e gittiği ifade edildi.

Ayrıca Carlo Ancelotti'nin gençlere karşı bir ön yargısı olmadığı belirtilerek Valverde, Camavinga ve Tchoumaneni'nin de ilk geldiklerinde yedek bekledikleri, Arda Güler'in pişman ve sabırsız davrandığı aktarıldı.

Katalanlar son olarak Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı örnek göstererek "Arda'nın dünya futbolunda çığır açacağı söyleniyordu. Lamine Yamal ise 16 yaşındaydı ve profesyonel bile değildi. Dembele'nin ayrılması ve Raphinha'nın peş peşe sakatlıklarından sonra Lamine Yamal forma şansı buldu ve Arda Güler'i geçti." ifadeleri yer aldı.