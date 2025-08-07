Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başakşehir Viking deplasmanında tur kapısını araladı

Başakşehir Viking deplasmanında tur kapısını araladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Başakşehir Viking deplasmanında tur kapısını araladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Viking, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 
Viking Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira yönetti. 

Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Viking'i 3-1'le geçti.

Türkiye'nin ortasında bir 'çöl'! "Arabistan'da, Libya'da gibisiniz"
