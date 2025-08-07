Başakşehir Viking deplasmanında tur kapısını araladı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Viking, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Viking Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Nogueira yönetti.
Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta Viking'i 3-1'le geçti.
