Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Musrati'nin yeni kulübü

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer döneminin sona erip, ikinci kez Sergen Yalçın döneminin başlamasıyla transfer çalışmalarına hız verildi. Chamberlain'in ayrılmasının ardından Musrati'nin yeni kulübü belli oldu.

Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Musrati'nin İtalya Serie A takımı Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır.”