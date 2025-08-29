Sergen Yalçın dönemi resmen başladı! Deneyimli isim Nevzat Demir Tesisleri'nde

UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında evinde Lausanne'a 1-0 kaybeden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı.

Başkan Serdal Adalı, Norveçli teknik adamın görevine son verdikten sonra Sergen Yalçın planını devreye soktu. İddialara göre; başkan Adalı, 52 yaşındaki teknik adamla iki yıllık anlaşma sağladı. İkinci kez Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçmesi beklenen Sergen Yalçın'ın bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacağı öne sürüldü.

NEVZAT DEMİR'E GELDİ

Tüm bu iddiaların ardından siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sergen Yalçın'ı resmen açıklaması bekleniyor.

BU KEZ 'EVET' DEDİ

Serdal Adalı, başkanlık görevine ilk geldikten sonra da Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istemiş ancak Yalçın, o dönem teklifi kabul etmemişti. Başarılı teknik adamın, bu kez Beşiktaş'a dönmeye 'Evet' dedi.

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın vardı. Siyah-beyazlılar, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020-Aralık 2021 arasında çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.