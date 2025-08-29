Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Solskjaer dönemi sona erdi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Solskjaer dönemi sona erdi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne'a 1-0 yenilen ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Solskjaer'in sözleşmesini feshetti. Bu durumun ardından siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünün kısa sürede belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşılaşan Beşiktaş, 1-1'in rövanşında sahasında 1-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından uzun süredir performansı tartışma konusu olan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

52 yaşındaki teknik adamla vedalaşılmasının ardından gözler koltuğun yeni sahibine çevrildi. Ortaya birçok iddia atılırken, bu isimler arasındaki en güçlü aday ise Sergen Yalçın.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, deneyimli teknik adamla her konuda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda ikinci Sergen Yalçın döneminin bugün resmen başlaması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN BUGÜN İDMANDA OLACAK

İki yıllık mutabataka varılan 52 yaşındaki Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın bugünkü idmanında takımın başında olacağı öne sürüldü.

Solskjaer dönemi sona erdi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu - 1. Resim

LİG VE KUPA ŞAMPİYONLUĞU 

Beşiktaş, 29 Ocak 2020 tarihinde teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın'la, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşadı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

30 Ocak 2020'de Vodafone Park'ta 20 bin taraftarın katıldığı törenle sözleşme imzalayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu 40 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle şampiyon tamamladı.

2021-2022 sezonuna kötü başlayan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde oynadığı 15 lig maçında sadece 6 kez kazanabildi.

Sergen Yalçın, 9 Aralık 2021'de görevinden istifa etti. Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından göreve gelen Yalçın, 679 gün takımın başında kalabildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

