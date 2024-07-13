Beşiktaş'a stoper transferinden kötü haber! Felix Uduokhai teklifi reddetti

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan ve geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek tesisleri gezen Felix Uduokhai kararını verdi. Alman futbolcu, Türkiye Ligi'ne gelmek istemediğini Beşiktaş'a iletti.

Transfer gündeminin hareketli takımı Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından forvet bölgesine Ciro Immobile takviyesi yaptı. Gücüne güç katan Kartal'a transferde kötü haber Alman futbolcudan geldi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek tesisleri gezen Felix Uduokhai, Türkiye'ye gelmek istemediğini Beşiktaş'a iletti.

TRANSFERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ DÜŞÜK

Alman basınında yer alan haberlere göre siyah beyazlı takıma beklenmedik bir haber geldi.

Beşiktaş, Augsburg forması giyen 26 yaşındaki Felix Uduokhai için iyi bir teklif yaptı ancak oyuncunun Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

Haberde Giovanni van Bronckhorst'un başarılı stoperi çok istediği belirtilirken, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu yazıldı.