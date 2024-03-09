Beşiktaş’ta gelecek sezon için şimdiden heyecan dorukta! Kupadan sonra hedef 2025

Siyah beyazlı yönetim Türkiye Kupası’nda zaferden başka bir şey düşünmüyor. Avrupa garantilenirse de son yılların en güçlü kadrosu oluşturulacak.

MURAD TAMER’İN HABERİ - Beşiktaş’ta bu sezon yaşanan hayal kırıkları en çok yeni yönetimin canını sıkıyor. Beşinci teknik adam Fernando Santos’la yola devam eden siyah beyazlı yöneticiler, kötü başlayan sezonda göreve geldikten sonra stratejik adımlar atmaya başladı.

STRATEJİK ADIMLAR

Bu adımların sadece yara sarmak amacıyla değil, 2024-25 sezonunda Beşiktaş’ı şampiyonluğun en büyük favorisi hâline getirmesi için atıldığı öğrenildi. Öncelikle Kadroda düşünülmeyen oyuncular bir bir gönderildi. Olası transfer yasağının önüne geçmek için de eski oyunculara 4 milyon avro ödeme yapıldı.

EN ZOR YOL SEÇİLDİ

Ardından Fernando Santos gibi dünyaca ünlü bir hoca getirildi. Semih Kılıçsoy ile sözleşme uzatıldı. Yatırım amaçlı olarak geleceğin yıldızlarından Ernest Muçi, tecrübe katması için de Al-Musrati transfer edildi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, gazetemize yaptığı açıklamada, “Göreve gelince yara sarmak ya da gelecek sezona odaklanmamız beklendi. Biz en zor yolu seçerek ikisini de yapmayı tercih ettik. Bu sezon hedefimiz Türkiye Kupası ve ligde kalan maçların hepsini kazanmak. 2025’e damga vuracak bir Beşiktaş’ı oluşturmak için de gerekenleri yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

SANTOS’UN RAPORU MUÇİ DAHA YÜZDE 50’DE

∂ Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, yeni transferlerin durumu hakkında kendisinden istenen raporu yönetime sundu. Portekizli çalıştırıcı özellikle Muçi’ye dikkati çekerek, “Gelecek sezonun en büyük yıldızı olacak. Şu an yüzde 50 ile oynuyor. Al Musrati de her isteğimi başarıyla yerine getiriyor. Worrall için birkaç hafta daha beklemek lazım” ifadelerini kullandı.

MAÇA YETİŞEMİYOR SALİH UÇAN YOK

∂ Beşiktaş pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Eşi doğum yaptığı için izinli olan Al Musrati dünkü idmanda da yer almadı. Sakatlığı süren Salih Uçan’ın, G.Antep maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

ÜÇ ADIMLI PLAN TRANSFERDE PAROLA KİMYA

∂ Beşiktaş gelecek sezon planlamasını üç adımda gerçekleştirecek. İlk olarak, yabancı oyuncu sayısı azaltılacak. Takımdaki yerlilerin durumu belli olduktan sonra Semih Kılıçsoy gibi cevherler A Takım’a alınacak. Transfer döneminde de takım kimyasına uygun önemli isimler kadroya katılacak.