Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Ndour harekâtı! PSG Başkanı ile anlaşma tamam

Beşiktaş'tan Ndour harekâtı! PSG Başkanı ile anlaşma tamam

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan Ndour harekâtı! PSG Başkanı ile anlaşma tamam

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris’te bulunan siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, 20 yaşındaki ön libero için PSG Başkanı Al-Khelaifi ile anlaştı. İtalyan oyuncu son sözü söyleyecek.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta yabancı oyuncular gönderilmeye başlayınca transferde de hareketlilik arttı. Siyah beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen Cher Ndour’u kadrosuna katmaya yaklaştı. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesindeki görevinden dolayı Paris’teki olimpiyat oyunlarını yerinde takip eden Başkan Hasan Arat bu transfer için devrede.

OPSİYON DA OLACAK

Siyah beyazlıların patronu yakın arkadaşı olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile yaptığı görüşmede önemli mesafe katetti. Al-Khelaifi kiralama isteğini kabul etti ancak son kararı oyuncunun vereceğini söyledi. Ndour eğer Beşiktaş’ın teklifini kabul ederse, siyah beyazlılar 20 yaşındaki ön liberoyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

SENEGAL ASILLI İTALYAN

Cher Ndour geçen sezon Braga’da kiralık olarak forma giymişti. Senegal asıllı İtalyan orta sahanın aktüel piyasa değeri 4 milyon avro.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Ruzomberok'a acımadı! Fırtına Dragus'la vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor Ruzomberok'a acımadı! Fırtına Dragus'la vurdu - SporFırtına Dragus'la vurduMourinho'nun planları altüst! Yeni Fred aranıyor - SporMourinho'nun planları altüst! Yeni Fred aranıyorParis'te tarihi gece! Altın madalya kazanan Avustralya, yeni bir rekora imza attı - SporAltın madalya kazanan Avustralya, yeni bir rekora imza attıBaşakşehir, 10 golle tur atladı! UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu - SporBaşakşehir, 10 golle tur atladıCinsiyeti sorgulanan Cezayirli boksör Imane Khelif için İtalya Başbakanı Meloni'den tepki! 'Erkek genetik özellikli' ifadeleri gündem oldu - Sporİtalya Başbakanı Meloni'den olay sözlerİlkay Gündoğan Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz gelişme taraftarları heyecanlandırdı - SporSürpriz gelişme taraftarları heyecanlandırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...