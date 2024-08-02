Beşiktaş'tan Ndour harekâtı! PSG Başkanı ile anlaşma tamam

Paris’te bulunan siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, 20 yaşındaki ön libero için PSG Başkanı Al-Khelaifi ile anlaştı. İtalyan oyuncu son sözü söyleyecek.

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MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta yabancı oyuncular gönderilmeye başlayınca transferde de hareketlilik arttı. Siyah beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain forması giyen Cher Ndour’u kadrosuna katmaya yaklaştı. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesindeki görevinden dolayı Paris’teki olimpiyat oyunlarını yerinde takip eden Başkan Hasan Arat bu transfer için devrede.

OPSİYON DA OLACAK

Siyah beyazlıların patronu yakın arkadaşı olan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile yaptığı görüşmede önemli mesafe katetti. Al-Khelaifi kiralama isteğini kabul etti ancak son kararı oyuncunun vereceğini söyledi. Ndour eğer Beşiktaş’ın teklifini kabul ederse, siyah beyazlılar 20 yaşındaki ön liberoyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

SENEGAL ASILLI İTALYAN

Cher Ndour geçen sezon Braga’da kiralık olarak forma giymişti. Senegal asıllı İtalyan orta sahanın aktüel piyasa değeri 4 milyon avro.