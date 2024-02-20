Buruk’un şampiyonluk açıklamasına jet cevap: Evlerinde yeneceğiz

Fenerbahçe’nin hasretini dindirmekte kararlı olan İsmail Kartal, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk açıklamasına jet cevap verdi. Kartal, Galatasaray’ı da evinde yenerek şampiyon olacağız” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - F.Bahçe’nin hasretini dindirmekte kararlı olan İsmail Kartal, “Kalan maçlarımızı kazanarak, Galatasaray’ı da evinde yenerek şampiyon olacağız” dedi

HASRET SONA ERECEK

Ankaragücü deplasmanında kazanıp liderliği geri alan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un, “Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak istiyoruz” açıklamasına İsmail Kartal’dan cevap geldi; “Bu sene biz şampiyon olacağız!” Ligde nefes nefese bir zirve mücadelesi yaşandığını vurgulayan Kartal, “Hem Galatasaray’ın hem bizim zorlu maçlarımız var. Kalan maçlarda oyun disiplinini ve motivasyonumuzu koruyacağız. Galatasaray’ı da kendi sahasında yeneceğiz. Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti bu sezon son bulacak” ifadesinde bulundu.

ZAFER BİZİ BEKLİYOR

Elindeki kadroya güvendiğini vurgulayan İsmail Kartal, “Yetenekli ve karakterli oyunculara sahibiz. Bütün maçları kazanacak gücümüz var. Önümüze çıkan bütün engelleri aşarak, hak ederek zafere ulaşacağız” dedi. Birçok rekoru tarihe gömen Kartal, rakamlara bakmadığını altını çizerken, “Bizim hedefimiz belli. İstatistiklere değil şampiyonluğa odaklanmış durumdayız” açıklaması yaptı. Tecrübeli hoca, “Buraya kadar savaşarak geldik, bu şekilde devam edip sezon sonunda zaferin tadını çıkaracağız. Bu sene bizim” iddiasında bulundu.

AVRUPA’DA BÖYLESİ YOK DEPLASMAN KRALI

F.Bahçe, bu sezon deplasmanların en başarılı takımı oldu. Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde en uzun deplasman galibiyeti serisini elde eden sarı lacivertliler, bu sezon bütün puan kayıplarını evinde yaşadı. Sarı Kanaryalar dış saha performansıyla yarıştaki iddiasını sürdürüyor.

Fenerbahçe: 7 galibiyet

Leverkusen: 4 galibiyet

Manchester City: 4 galibiyet

Real Madrid: 3 galibiyet

Barcelona: 3 galibiyet

İnter: 3 galibiyet

Milan: 3 galibiyet

CİMER’DEN CEVAP TFF’YE BAŞVURUN

F.Bahçe Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası başkan Ali Koç’a yönelik ithamların araştırılması isteğiyle devletin ilgili kurumlarına başvuru yapıldığını açıklamıştı. Kulüp CİMER’den gelen cevabı yayınladı ve özerk bir kurum olması sebebiyle TFF’ye başvurulması yönünde tavsiye alındığını belirtti. Sarı lacivertliler konunun takipçisi olacaklarını ilave etti.

GERİ DÖNÜYOR FRED MÜJDESİ

Fenerbahçe’nin yokluğunu en çok hissettiği isim olan Fred’den iyi haber geldi. Tendon yırtığı sebebiyle son 6 maçta görev alamayan sambacının son kontrolleri temiz çıktı. Takımla antrenmanlara başlayacak olan Fred’in Kasımpaşa karşısında ilk on birde sahne alması bekleniyor.