Derbi sosyal medyada devam ediyor! İrfan Can Kahveci'den Icardi'ye göndermeli paylaşım!

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 22:13 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 22:18 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği karşılaşma sonrası, İrfan Can Kahveci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahveci paylaşımında, Icardi'nin Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından yaptığı paylaşıma göndermede bulundu.