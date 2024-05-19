Derbi sosyal medyada devam ediyor! İrfan Can Kahveci'den Icardi'ye göndermeli paylaşım!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği karşılaşma sonrası, İrfan Can Kahveci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahveci paylaşımında, Icardi'nin Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından yaptığı paylaşıma göndermede bulundu.
Fenerbahçe, 21. dakikasından itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İCARDİ'YE GÖNDERME YAPTI
İrfan Can Kahveci paylaşımında Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye göndermede bulundu. Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından Icardi gol sevincini paylaşmıştı. İrfan Can Kahveci de benzer bir gönderi paylaşarak Icardi'ye göndermede bulundu.
İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı:
Icardi'nin Fenerbahçe'nin Konyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından yaptığı paylaşım:
Kaynak: Türkiye Gazetesi