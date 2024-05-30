Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber! Arjantinli yıldız ülkesine dönüyor

Beşiktaş'ın gündeminde olan Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile ilgili transfer gelişmesi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun, altyapısından yetiştiği Rosario Central takımıyla anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Hasan Arat yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar, Benfica'da forma giyen Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile ilgileniyordu. Beşiktaş'ı üzecek haber ise Portekiz basınından geldi.

Dİ MARİA ÜLKESİNE DÖNECEK

A Bola'nın haberine göre Di Maria, Benfica ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek. Haberde Arjantinli yıldızın, altyapısından yetiştiği Rosario Central ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber detayında 36 yaşındaki futbolcunun, eşini ve kızını Arjantin'e götürmeyeceği ve Rosario ile 6 aylık bir anlaşma yapacağı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

36 yaşındaki yıldız, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 48 maçta 17 gol 15 asistlik performans gösterdi.