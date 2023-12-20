Dzeko Galatasaray maçına yetişecek mi, derbide oynayacak mı? Dzeko kaç hafta yok, sakatlığı ne kadar sürecek?

20 Aralık 2023 15:00 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:02

Dzeko Galatasaray maçında oynayabilecek mi? Edin Dzeko’nun Galatasaray maçına kadar sakatlığının geçip geçmeyeceği merak konusu iken Dzeko’nun derbide forma giyme durumu da merak ediliyor.

DZEKO GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

DZEKO GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 24 Aralık Pazar günü oynanacak. O tarihe kadar Dzeko’nun forma giyebilecek duruma geleceği tahmin ediliyor.

DZEKO GS MAÇINA YETİŞİR Mİ?

Kulüp her ne kadar Edin Dzeko’nun ciddi bir sağlık sıkıntısı olduğunu düşünmese de İsmail Kartal’ın yarınki Kayseri maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği öğrenildi. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko’yu korumak için Kayseri’de Batshuayi’yi görevlendirecek. Dzeko ise durumu ciddi olmasa bile derbiye saklanacak. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.