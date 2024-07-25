Elif Berra Gökkır Türkiye rekoru kırarak Paris'te tarihi bir başlangıç yaptı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Temmuz 2024 14:36 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. oldu.