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EURO 2024'ün yıldızı Nico Williams'ın transferi için Barcelonalı taraftarlar kulübe para bağışlıyor!

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EURO 2024&#039;ün yıldızı Nico Williams&#039;ın transferi için Barcelonalı taraftarlar kulübe para bağışlıyor!
İspanya, Barcelona, Haber

Spor Haberleri

Barcelona taraftarı, Nico Williams konusndaki mali sorunların aşılabilmesi için kulübün TikTok hesabına para bağışlamaya başladı. Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ın serbest kalma bedeli 58 milyon Euro. Kulübün önündeki finansal engeller kalkarsa transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

EURO 2024'te şampiyon olan İspanya'da sol kanatta oynayan Nico Williams gösterdiği performansla turnuvaya damga vurdu. Yıldız futbolcunun özellikle Lamine Yamal ile gösterdiği uyum Barcelona taraftarını harekete geçirdi.

TİKTOK HESABINA PARA BAĞIŞLANDI

Barcelona taraftarı 21 yaşındaki Nico Williams'ın transfer edilmesi için harekete geçti. Taraftarlar bu transferde kullanılması için Barcelona'nın TikTok hesabına para bağışlamaya başladı.

EURO 2024'ün yıldızı Nico Williams'ın transferi için taraftarlar kulübe para bağışlıyor! - 1. Resim

BARCELONA ANLAŞTI ANCAK...

Sport'un haberine göre Athletic forması giyen Nico Williams'ın serbest kalma bedeli 58 milyon Euro. Barcelona oyuncu ile prensipte anlaştı ancak kulübün önünde finansal engeller var.

Katalan devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için finansal sorunları halletmesi gerekiyor. Bu nedenle Barcelona'nın bazı yıldız oyuncular ile vedalaşıp bütçesinde açık oluşturması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Spor
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