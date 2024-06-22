Fatih Terim'den tarihi çağrı! 'Bunlar sonra yapılır'

Fatih Terim, Türkiye'nin Portekiz'e mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Terim, bütün taraftarları Vincenzo Montella ve takıma destek olmaya çağırdı.

A Milli Takım, EURO 2024’te F Grubu’nda Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Portekiz bu sonuçla grup liderliğine yükselirken, Türkiye 2. sırada yer aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Fatih Terim, herkesi A Milli Takım'a destek olmaya çağırdı.

DESTEK VERMELİYİZ

"Montella ve tüm oyuncularımıza Çekya maçı için gereken desteği vermeliyiz! 'o niye oynadı' vs bunlar sonra yapılır! Şu anda Montella ve oyuncularımızın Türk taraftarına ihtiyacı var!"