Fenerbahçe şampiyonluk uğruna gözünü kararttı! Hem Rade Krunic hem de Stefan Savic

7 Ocak 2024 10:23 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:29

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, devre arasında takıma flaş isimleri katmaya hazırlanıyor. Her ne kadar başkan Ali Koç “Çok pahalılar” diyerek Rade Krunic ve Stefan Savic için temkinli konuşsa da şampiyonluk uğruna her iki oyuncu için de kesenin ağzı açılacak. Atletico Madrid’in bedelsiz bırakmaya razı olduğu Stefan Savic’e 4 milyon avro yıllık ücret teklif eden Fenerbahçe, 32 yaşındaki Karadağlı stoperi de ikna etmeye çok yakın.

MİLAN DİRENİYOR

Fenerbahçe’nin yazdan bu yana peşinde koştuğu Rade Krunic’in imzası ise an meselesi. Milan’a rest çekerek takımdan ayrı çalışan Boşnak 6 numara için İtalyan basını, “Sadece fiziken burada, kafası İstanbul’da” yorumunu yaparken, sportif direktör Mario Branco işi bitirmek için Milano’ya gitti. Lyon’un da talip olduğu Krunic, “Fenerbahçe’ye gideceğim” inadından vazgeçmezken kulüplerin 5 milyon avro gibi bir rakamda anlaşması bekleniyor.

BATSMAN GİDİCİ

Sezon başında Premier Lig’in kapısından dönen Michy Batshuayi devre arasında Fenerbahçe’den ayrılmayı planlıyor. Yedek oturmaktan rahatsız olan Belçikalı teklifleri değerlendirirken, sarı lacivertlilerin onun yerine M. United’ın 28 yaşındaki Fransız yıldızı Anthony Martial ile ilgilendiği belirtiliyor.

HİÇ KAYBETMEDİ

İstanbulspor’a konuk olacak Fenerbahçe bu sezon sekiz deplasmanda yedi galibiyet, bir beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 18 gol atan sarı lacivertliler sadece dört gol yerken, altı maçta kalesine duvar ördü. Fenerbahçe’nin İstanbulspor’a karşı da 48 maçta 34-7 üstünlüğü bulunuyor.

TAM YEDİ EKSİK

Fenerbahçe’de Becao ve Zajc sakat, Fred, İrfan Can, Mert Hakan cezalı, Osayi ile Djiku Afrika Kupası’nda olduğu için bugün forma giyemeyecek. İdeal kadrodan beş isimden mahrum İsmail Kartal mecburi rotasyon yapacak. Ceza sınırındaki Crespo da kart görürse Konya maçını kaçıracak.