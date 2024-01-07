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    Fenerbahçe şampiyonluk uğruna gözünü kararttı! Hem Rade Krunic hem de Stefan Savic

    Sarı lacivertli yönetim hem Rade Krunic hem de Stefan Savic için kesenin ağzını açacak. Maliyet planlanandan oldukça yüksek olsa da bu transferler bitirilecek…

    Fenerbahçe şampiyonluk uğruna gözünü kararttı! Hem Rade Krunic hem de Stefan Savic
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, devre arasında takıma flaş isimleri katmaya hazırlanıyor. Her ne kadar başkan Ali Koç “Çok pahalılar” diyerek Rade Krunic ve Stefan Savic için temkinli konuşsa da şampiyonluk uğruna her iki oyuncu için de kesenin ağzı açılacak. Atletico Madrid’in bedelsiz bırakmaya razı olduğu Stefan Savic’e 4 milyon avro yıllık ücret teklif eden Fenerbahçe, 32 yaşındaki Karadağlı stoperi de ikna etmeye çok yakın.

    MİLAN DİRENİYOR

    Fenerbahçe’nin yazdan bu yana peşinde koştuğu Rade Krunic’in imzası ise an meselesi. Milan’a rest çekerek takımdan ayrı çalışan Boşnak 6 numara için İtalyan basını, “Sadece fiziken burada, kafası İstanbul’da” yorumunu yaparken, sportif direktör Mario Branco işi bitirmek için Milano’ya gitti. Lyon’un da talip olduğu Krunic, “Fenerbahçe’ye gideceğim” inadından vazgeçmezken kulüplerin 5 milyon avro gibi bir rakamda anlaşması bekleniyor.

    BATSMAN GİDİCİ

    Sezon başında Premier Lig’in kapısından dönen Michy Batshuayi devre arasında Fenerbahçe’den ayrılmayı planlıyor. Yedek oturmaktan rahatsız olan Belçikalı teklifleri değerlendirirken, sarı lacivertlilerin onun yerine M. United’ın 28 yaşındaki Fransız yıldızı Anthony Martial ile ilgilendiği belirtiliyor.

    HİÇ KAYBETMEDİ

    İstanbulspor’a konuk olacak Fenerbahçe bu sezon sekiz deplasmanda yedi galibiyet, bir beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 18 gol atan sarı lacivertliler sadece dört gol yerken, altı maçta kalesine duvar ördü. Fenerbahçe’nin İstanbulspor’a karşı da 48 maçta 34-7 üstünlüğü bulunuyor.

    TAM YEDİ EKSİK

    Fenerbahçe’de Becao ve Zajc sakat, Fred, İrfan Can, Mert Hakan cezalı, Osayi ile Djiku Afrika Kupası’nda olduğu için bugün forma giyemeyecek. İdeal kadrodan beş isimden mahrum İsmail Kartal mecburi rotasyon yapacak. Ceza sınırındaki Crespo da kart görürse Konya maçını kaçıracak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe şampiyonluk uğruna gözünü kararttı! Hem Rade Krunic hem de Stefan Savic
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