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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir&#039;in rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa'daki temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, 30 Temmuz Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edeceği maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Jones'in yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yaparken müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü yapacağı maçı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetirken yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Milan Mitic görev alacak.

RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya geleceği maçta ise İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci düdük çalacak. Maqedonci'nin yardımcılıklarını Robin Wilde ve Niklas Nyberg yaparken Victor Wolf ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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