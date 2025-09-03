Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Ederson transferlerini aynı anda bitirerek ses getiren Fenerbahçe, şimdi de Talisca’nın yerine Aston Villa'nın yıldızı Youri Tielemans’ı transfer edebilir.

Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson’u kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran sarı-lacivertliler, şimdilerde orta saha hattı için yeni bir hamle üzerinde çalışıyor.

TALISCA KABUL EDERSE TIELEMANS GELECEK

Kadrodaki rekabetin artmasıyla birlikte Anderson Talisca'nın satılması ciddi şekilde gündeme geldi. Sözcü’nün haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızla yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin rotası, taraftarın da transferini arzuladığı Youri Tielemans olacak.

Geçtiğimiz sezonlarda Youri Tielemans'ın ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı şimdi ise transfer için gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Aston Villa'da istediği süreyi bulamayan Belçikalı orta saha oyuncusu Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. 

Piyasa değeri 38 milyon euro olan Tielemans, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 53 resmi maça çıktı. Belçikalı yıldız bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
