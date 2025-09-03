Fenerbahçe'de Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız geliyor

Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson’u kadrosuna katarak büyük yankı uyandıran sarı-lacivertliler, şimdilerde orta saha hattı için yeni bir hamle üzerinde çalışıyor.

TALISCA KABUL EDERSE TIELEMANS GELECEK

Kadrodaki rekabetin artmasıyla birlikte Anderson Talisca'nın satılması ciddi şekilde gündeme geldi. Sözcü’nün haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldızla yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin rotası, taraftarın da transferini arzuladığı Youri Tielemans olacak.

Geçtiğimiz sezonlarda Youri Tielemans'ın ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı şimdi ise transfer için gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Aston Villa'da istediği süreyi bulamayan Belçikalı orta saha oyuncusu Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Piyasa değeri 38 milyon euro olan Tielemans, geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 53 resmi maça çıktı. Belçikalı yıldız bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.