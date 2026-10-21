Fenerbahçe'nin son dakika şoku manşetlere çıktı: Kadıköy'de kung fu tekmesi

"ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BİR PUAN"

TN Nova, Şampiyonlar Ligi maçını, “Slavia, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını aldı. Korkunç bir başlangıcın ardından, bir kung-fu tekmesi sayesinde beraberliği yakaladılar. Slavia oyuncuları üçüncü denemelerinde en az bir puan almayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaştılar ve 11'inci dakikada 2-0 gerideydiler ancak birkaç dakika sonra rakiplerinin büyük bir hatası sayesinde farkı azalttılar ve Prag ekibi için maç 90'ıncı dakikada Pavel Kacor'un kung-fu vuruşuyla attığı golle 2-2 berabere sonuçlandı” şeklinde değerlendirdi.