Fenerbahçe'nin son dakika şoku manşetlere çıktı: Kadıköy'de kung fu tekmesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe, 2 farklı öne geçmesine karşın Slavia Prag'la sahasında 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya geniş yer ayıran Çek basını, Pavel Kacor'un son dakikada attığı gol hakkında ilginç bir ifade kullandı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. NTV Spor'un Çek basınından aktardığı habere göre; Slavia Prag'ın deplasmanda önemli bir puan aldığı belirtilirken, Devler Ligi'nde devam eden kazanamama serisi de ön plana taşındı.
"CESURCA YENİ BİR BAŞLANGIÇ"
Seznam Zpravy, “Slavia yeni bir döneme ilk adımı attı, Şampiyonlar Ligi'nde tatlı bir beraberlik elde etti. Fenerbahçe'nin coşkulu performansına karşı adil bir oyun sergileyen Slavia, 90'ıncı dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Slavia oyuncuları Şampiyonlar Ligi'ndeki bitmek bilmeyen galibiyetsiz serilerini uzattılar ancak Tomas Chory'nin yokluğuna cesurca yeni bir başlangıç yaptılar” ifadelerini kullandı.
"SANSASYONEL BİR PUAN"
Isport, Kadıköy'deki zorlu mücadeleyi, “Maçın ilk 11 dakikasından sonra sansasyonel bir puan geldi. Slavia oyuncuları, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3'üncü maçında, Türk takımı Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalarak turnuvadaki ilk puanlarını kazandı. Cehennemvari atmosfer, taraftarlar tarafından da acımasızca kısa sürede hissedildi" şeklinde okuyucularına aktardı.
"MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ"
Sport CZ, maçı, “Slavia, Fenerbahçe karşısında 90'ıncı dakikada attığı golle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazandı. Slavia, Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Fenerbahçe karşısında on bir dakika içinde 0-2 geriye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekip, büyük bir çabayla skoru 2-2'ye eşitledi. Çek şampiyonu, Avrupa kupalarındaki galibiyetsiz serisini on sekiz maça çıkarsa da bu büyük turnuvada ilk puanını kutladı” şeklinde gördü.
"PRAG İLK PUANI KUTLUYOR"
Idnes'teki haberde, “Heyecan dolu bir başlangıç, ardından sonlara doğru gerilim. Konuk ekip ilk puanını kutluyor” denildi.
"REKORA YAKLAŞMA TEHLİKESİ"
CT Sport, maça ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Slavia kötü bir başlangıcın ardından toparlandı. Değerli puan kazanmasına rağmen Slavia, bir defa daha Şampiyonlar Ligi'nde negatif bir rekora yaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Romanya temsilcisi FCSB, 2006 ile 2013 yılları arasında 23 maç üst üste galibiyet alamamıştı."
"SLAVIA HIZLA TOPARLANDI"
Denik'te haberde 90 dakikaya ilişkin, “Slavia, Türk cehenneminde bir puan kaptı. Slavia kötü bir başlangıcın ardından hızla toparlandı ancak 2007'den beri 22 maçtır süren Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasında galibiyet hasretine son veremedi. Ayrıca, son Çek şampiyonu kupalarda üst üste on 8'inci defa, UEFA müsabakalarında ise deplasmanda üst üste 9'uncu defa galibiyet alamadı” denildi.
"ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BİR PUAN"
TN Nova, Şampiyonlar Ligi maçını, “Slavia, Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını aldı. Korkunç bir başlangıcın ardından, bir kung-fu tekmesi sayesinde beraberliği yakaladılar. Slavia oyuncuları üçüncü denemelerinde en az bir puan almayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaştılar ve 11'inci dakikada 2-0 gerideydiler ancak birkaç dakika sonra rakiplerinin büyük bir hatası sayesinde farkı azalttılar ve Prag ekibi için maç 90'ıncı dakikada Pavel Kacor'un kung-fu vuruşuyla attığı golle 2-2 berabere sonuçlandı” şeklinde değerlendirdi.