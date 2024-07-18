Fenerbahçe'nin yeni transferine imza töreninde Galatasaray sorusu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın'a basın toplantısında "Galatasaray tarafından arandın mı?" sorusu soruldu. Toplantıya katılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Oğuz Aydın'a sorulan soruya cevap verdi

Fenerbahçe yeni transferleri Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve sözleşmeleri uzayan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'da törene katıldı. Basın toplantısında Oğuz Aydın'a yöneltilen "İstanbul'a geldikten sonra Galatasaray tarafından arandın mı?" sorusuna Mario Branco cevap verdi.

24 SAAT İÇİNDE BİTİRDİK

"Oğuz başından beri bize gelmek istedi ve biz de onu tercih ettik. Biz yapmış olduğumuz toplantıda bu transferi 24 saat içinde bitirdik. Onu kim aradı, hangi menajer aradı bilmiyorum."

TRANSFER SÜRECİNİ ÇOK GÜZEL YÖNETTİ

Törende konuşan genç futbolcu Oğuz Aydın ise şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine büyük bir camiada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Mario'ya da çok teşekkür ediyorum, transfer sürecini çok güzel yönetti. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum."