Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'ye gözdağı! Feyenoord rakibini farklı yendi

Fenerbahçe'ye gözdağı! Feyenoord rakibini farklı yendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye gözdağı! Feyenoord rakibini farklı yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Feyenoord, Eredivisie, Rotterdam, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord’a deplasmanda 2-1 mağlup olmuş, umutlar İstanbul’daki rövanş maçına kalmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Eredivisie'nin ilk haftasında Breda'yı 2-0 yenerek adeta gözdağı verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda’nın köklü ekiplerinden Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, Rotterdam’daki ilk maçta son dakikalarda yediği golle 2-1 yenildi. 

12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak rövanş maçı öncesinde Feyenoord ligdeki rakibini farklı mağlup etti.

Fenerbahçe'ye gözdağı! Feyenoord rakibini farklı yendi - 1. Resim

FEYENOORD BREDA'YI KOLAY GEÇTİ

Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) ilk haftasında NAC Breda'yı 2-0 mağlup etti. Maçın golleri, 3. dakikada Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda'dan geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Yaz kuraklığı devam ederken o bölge sırılsıklam olacak! Meteoroloji uyardı, kuvvetli sağanak geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'e 3 puanla başladı! Samsunspor - Gençlerbirliği maçı sonucu - SporSamsunspor Süper Lig'e 3 puanla başladı!Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı - SporHakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafıU16 Ligi'nde gol kralı... 15 yaşındaki Furkan Ayaz Özcan, Süper Lig'de ilk maçına çıktı - SporDaha 15'inde... Furkan Ayaz, Süper Lig'de ilk maçına çıktıBeşiktaş - St. Patrick's maçı bilet fiyatları belli oldu - SporBeşiktaş - St. Patrick's maçı bilet fiyatları belli olduArda Güler için rekor bonservis! Alonso ve Real Madrid kararını verdi - SporMilli yıldız için rekor bonservisTrabzonspor gönderince kulüpsüz kalmıştı! Yeni takımı belli oldu - SporTrabzon gönderince kulüpsüz kalmıştı! Yeni takımı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...