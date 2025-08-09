Fenerbahçe'ye gözdağı! Feyenoord rakibini farklı yendi
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord’a deplasmanda 2-1 mağlup olmuş, umutlar İstanbul’daki rövanş maçına kalmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Eredivisie'nin ilk haftasında Breda'yı 2-0 yenerek adeta gözdağı verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda’nın köklü ekiplerinden Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, Rotterdam’daki ilk maçta son dakikalarda yediği golle 2-1 yenildi.
12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak rövanş maçı öncesinde Feyenoord ligdeki rakibini farklı mağlup etti.
FEYENOORD BREDA'YI KOLAY GEÇTİ
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) ilk haftasında NAC Breda'yı 2-0 mağlup etti. Maçın golleri, 3. dakikada Sem Steijn ve 55. dakikada Ayase Ueda'dan geldi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak