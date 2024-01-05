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    Fener'de hedef 7 de 7

    İsmail Kartal, bu ay oynanacak altı lig, bir kupa maçında fire istemiyor. Ancak Djiku ve Fred olmadan kazanmakta zorlanan sarı lacivertlilerin işi kolay değil

    Fener&#039;de hedef 7 de 7
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMİN ULUÇ'UN HABERİ -  Yeni seneye zirvede giren Fenerbahçe, 2024’ün ilk ayında da konumunu korumakta kararlı. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularına yedi maçlık galibiyet hedefi koydu. Ocak ayını kayıpsız geçmelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan İsmail Hoca, 21 günde koşulacak bu maratonda oyuncularından maksimum motivasyon istedi. Sarı lacivertliler, pazar günü İstanbulspor deplasmanıyla başlayıp, Konya, Gaziantep (D), Samsun, Başakşehir (D) ve Ankaragücü’yle sona erecek Süper Lig takvimine bir de de Adana ile kupa maçı sıkıştıracak.

    ONLAR YOKSA KAYIP VAR

    Fenerbahçe’nin üç günde bir maça çıkacağı bu zorlu periyotta en büyük avantajı, üç defa deplasmana giderken, sadece bir kere İstanbul dışına çıkacak olması. Ancak bir de eksikler var ki, İsmail Kartal’ı düşündürüyor. Becao, Zajc sakat, İrfan Can, Mert Hakan, Fred cezalı, Osayi, Djiku Afrika Kupası’nda. En kritik isimler Djiku ile Fred. İki maç cezası kalan Fred, Gaziantep’te takıma dönecek. Djiku en erken Başakşehir maçına gelebilecek. Fenerbahçe bütün puan kayıplarını bu ikilinin sahada olmadığı maçlarda yaşadı.

    YENİ SERİYE BAŞLAYALIM

    Fenerbahçe, İstanbul maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Tedavileri süren Becao ve Zajc, Afrika Kupası’ndaki Osayi ile Djiku’dan mahrum çalışan sarı lacivertliler taktik ağırlıklı bir antrenman yaparken, İsmail Kartal oyuncularına “Bu maçla birlikte uzun soluklu yeni bir galibiyet serisine başlamalıyız” talimatı verdi.

    BANA FIRSAT VERİN

    Geçen sezon ilk on birin gediklisiyken sakatlanan ve nisanda ameliyat olup ancak geçen ay takıma katılan Lincoln Henrique, İsmail Kartal’dan şans istedi. Tedavi sürecinde lisansı dondurulan sambacı, takımda kalmak isterken, Kartal’ın da  birçok mevkide görev yapabilen  Lincoln’ü kadroya dâhil  etmeyi düşündüğü  öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Fener'de hedef 7 de 7
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