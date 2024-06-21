Ferdi Kadıoğlu'na şahin pençesi! Borussia Dortmund, millî yıldızı Almanya’ya götürmekte ısrarcı

Alman devi, çiçeği burnunda hocası Nuri Şahin’ın ısrarıyla Fenerbahçe’nin kapısına dayandı. 25 milyon avro teklif edilen Ferdi, geleceğiyle ilgili kararı başkan Koç’a bıraktı

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’den kopma noktasına geldi. Arsenal’in ısrarla istediği millî yıldız için devreye giren Borussia Dortmund resmi teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çaldı. Dortmund, yeni teknik direktörü Nuri Şahin’in mutlaka takımda görmek istediği Ferdi için 25 milyon avroyu masaya koydu. Geçen sezon Chelsea’den kiraladığı Ian Maatsen için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Alman ekibi, bütün motivasyonunu Ferdi’ye odakladı. Ancak bu rakam Ferdi’yi F.Bahçe’den koparmak için yeterli değil.

BAŞKANA TESLİM OLDU

Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmayan Ferdi ise transfer süreciyle ilgilenmiyor. Euro 2024’te millî formayı terleten yıldız oyuncu, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu söylerken, “Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi. Transfer kararını Başkan Ali Koç’a bırakan tecrübeli sol bek, kendisi hakkında verilecek her karara saygı duyacağını ifade etti. Jose Mourinho’nun takımda tutmak istediği Ferdi için Fenerbahçe 30 milyon avronun altında bir teklifi ciddiye almayacak. Almanlar kesenin ağzını açsa da bu rakam şimdilik kabul görmüş değil.

LUKAKU RÜYASI

Fenerbahçe’nin bir numaralı transfer hedefi santrfor için İtalya’dan Romelu Lukaku iddiası gündeme geldi. Corriere della Serra’da Jose Mourinho’nun bonservisi Chelsea’de olan Belçikalıyı ikna etmek için yoğun markaj uyguladığını yazdı. Ancak Lukaku, Chelsea, ManU ve Roma’da birlikte çalıştığı Mou’ya sıcak baksa da bu transfer Fenerbahçe için zor görünüyor. Zira Chelsea 115 milyon avroya aldığı Belçikalı için 43 milyon avro istiyor.

MOURİNHO KOLLARI SIVADI

Jose Mourinho, Samandıra mesaisine başladı. Portekizli yardımcılarıyla beraber, yarın başlayacak yeni sezon hazırlıkları için antrenman programlarının son hâlini düzenledi. Mourinho sonrasında başkan Ali Koç ile bir araya gelerek transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

LYON'A YİNE RET

F.Bahçe’nin dinamosu İsmail Yüksek, Fransız devi Lyon’un hedefinde. Devre arasında da İsmail için teklif yapan ancak geri çevrilen Fransızlar bir kere daha kapıya dayandı. Ancak Fenerbahçe, teklifi 12 milyon avroya yükselten Lyon’u, en az 20 milyon avro talebiyle yine reddetti.