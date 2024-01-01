Filenin sultanları sadece bu yılın değil yüzyılın takımı

1 Ocak 2024 09:47 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 09:53

2023, A Millî Kadın Voleybol Takımı için tarihî başarılarla dolu unutulmaz bir yıl oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda şampiyon olarak Türk spor tarihine altın harflerle yazılan başarılara imza attı. Santarelli yönetimindeki millî takım, sezonun ilk organizasyonunda FIVB Milletler Ligi’nde çeyrek finalde İtalya’yı 3-0, yarı finalde ABD’yi 3-1 ve finalde karşılaştığı Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk defa FIVB Milletler Ligi’nde altın madalya kazandı.

SIRPLARDAN RÖVANŞI ALDIK

Avrupa Şampiyonası’nda ise sırasıyla İsveç’i 3-0, Azerbaycan’ı 3-0, Çekya’yı 3-1, Yunanistan’ı 3-0 ve Almanya’yı 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran ay yıldızlılar bu turda ev sahibi Belçika’yı 3-1’le geçti. Çeyrek finalde Polonya’yı set vermeden mağlup eden millî takım, yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya’yı 3-2 yenerek finale yükseldi. 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan’ı 3-2 yenen Filenin Sultanları organizasyon tarihinde ilk defa şampiyon oldu.

DÜNYANIN 1 NUMARASI

Millîler öyle coştu ki olimpiyat elemelerinde de esti geçti. 2024 Paris Olimpiyatları Elemelerinde oynadığı yedi maçı da kazanan A Millî Kadın Voleybol Takımımız, 2023 Dünya Kupası’nın sahibi oldu. Türk voleybol tarihinin ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösteren millî takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemelerinde Japonya’yı yenmesiyle dünya sıralamasında Mayıs 2024’e kadar zirvede yer almayı garantiledi.

YILIN SPOR YÖNETİCİLERİ

Akif Üstündağ

(Voleybol Federasyonu Başkanı)

Tecrübeli başkan, atılımlarının karşılığını almaya ve diğer federasyonlara örnek olmaya devam etti.

Faruk Eczacıbaşı

(Eczacıbaşı Dynavit Başkanı)

Eczacıbaşı Dynavit’in devam eden başarılarında en önemli pay sahiplerinden biri olarak itici güç sağlamaya devam etti.

A. Serdar Üstünsalih

(VakıfBank Kadın Voleybol Takımı)

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sarı siyahlarının başarılarında perde arkasındaki isim olarak dikkati çekti.

Metin Şahin

(Tekvando Federasyonu Başkanı)

Tecrübeli yönetici Metin Şahin’in önderliğinde yine parlak bir yılı geride bırakan tekvandoda, dünya şampiyonluğu sevincini de yaşadık.

Salim Kayıcı

(Kick Boks Federasyonu Başkanı)

11 yaşından beri sporun içinde olan Salim Kayıcı’nın başkanlığında başarılar gelmeye devam etti. 2023’te 41 madalya ile en çok madalya kazanılan spor dalı kick boks oldu.