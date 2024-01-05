Fırtına’da Denswil şoku!

5 Ocak 2024 10:17 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:20

Trabzonspor’un Abdullah Avcı yönetiminde kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Stefano Denswil’den kötü haber geldi. Bu sezon 13 karşılaşmada forma giyen Surinam asıllı Hollandalı savunmacının sakatlandığı belirtildi. Başakşehir karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan başarılı oyuncunun en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Denswil, Trabzonspor’un Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor ve Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

FERNANDEZ DÖNÜYOR

Öte yandan bordo mavili takımın bir diğer sakat stoperi Joaquin Fernandez’in ise kısa bir süre sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Kampta dizini direğe çarparak çapraz bağlarını kopartan tecrübeli oyuncunun tamamen hazır olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın forma vermesi hâlinde oynayabileceği öğrenildi. Fernandez ile özel olarak ilgilenen Avcı, performansını eleştirdiği Rayyan Baniya’nın yerine ön libero Mendy’ye savunmanın göbeğinde şans vermişti.

KAS YARALANMASI

Bordo mavililer, antrenman sırasında ağrı hisseden Stefano Denswil’in çekilen MR sonucunda sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıklamıştı.