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    Fırtına’da Denswil şoku!

    İdmanda sakatlanan ve MR’ı çekilen Hollandalı oyuncu bordo mavililerin A.Gücü, Samsunspor, Antalyaspor ve Manisa FK maçlarını kaçıracak…

    Fırtına’da Denswil şoku!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor’un Abdullah Avcı yönetiminde kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Stefano Denswil’den kötü haber geldi. Bu sezon 13 karşılaşmada forma giyen Surinam asıllı Hollandalı savunmacının sakatlandığı belirtildi. Başakşehir karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan başarılı oyuncunun en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Denswil, Trabzonspor’un Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor ve Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

    FERNANDEZ DÖNÜYOR

    Öte yandan bordo mavili takımın bir diğer sakat stoperi Joaquin Fernandez’in ise kısa bir süre sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Kampta dizini direğe çarparak çapraz bağlarını kopartan tecrübeli oyuncunun tamamen hazır olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın forma vermesi hâlinde oynayabileceği öğrenildi. Fernandez ile özel olarak ilgilenen Avcı, performansını eleştirdiği Rayyan Baniya’nın yerine ön libero Mendy’ye savunmanın göbeğinde şans vermişti. 

    KAS YARALANMASI

    Bordo mavililer, antrenman sırasında ağrı hisseden Stefano Denswil’in çekilen MR sonucunda sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Trabzonspor
    Haberler > Spor > Fırtına’da Denswil şoku!
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