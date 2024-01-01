Galatasaray alternatifini buldu, yeni Kerem Vega!

1 Ocak 2024 09:56 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 10:03

Galatasaray’da devre arası transfer dönemi de hareketli geçecek gibi görünüyor. Ndombele, Ziyech, Angelino gibi sezon başında transfer edilen isimlerden istediği verimi alamayan, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nelsson ile ameliyat olan Oliveira’nın yerine de oyuncu bakan sarı kırmızılılar muhtemel bir ayrılık için de tedbir almayı düşünüyor. O isim ise son iki sezondur yakaladığı çıkışla Avrupa devlerinin radarındaki Kerem Aktürkoğlu.

MENAJERİ PAZARLIKTA

Avrupa’dan talipleri olan oyuncuyla ilgili ciddi bir teklif gelirse Okan Buruk’un jokeri takımdan ayrılabilir. ESPN, Meksika’da Guadalajara takımında forma giyen Alexis Vega’nın sarı kırmızılı takımın radarında olduğunu duyurdu. Cruz Azul’un da Meksikalı yıldızla ilgilendiği belirtilen haberde oyuncunun bir iki gün içinde seçimini yapacağı vurgulandı. Oyuncunun menajerinin sarı kırmızılı kulüple görüşmeleri sürdürdüğü ve ücret konusunda pazarlık yaptığı ifade edildi.

SOL KANAT VE SANTRFORMeksika ekibi Guadalajara’da bu sezon 10 maçta görev alan Alexis Vega, 1 defa fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki forvet, santrfor ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Vega, Meksika A Millî Takım formasıyla 28 maçta 6 gol sevinci yaşadı.

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY EN BÜYÜK STK'DIR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı paylaştı. Deprem sonrasında yaptıkları yardımları hatırlatan Özbek “Galatasaray, 2023 yılını kazandığı sportif başarılarla olduğu kadar Türkiye’nin en büyük STK’sı olmanın sorumluluğunu da göstermiş olarak kapatmaktadır. Bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.