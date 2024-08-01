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Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa finalinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak

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Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa finalinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Spor Haberleri

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Ezeli rakiplerin dev mücadelesini yönetecek hakem belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray-Beşiktaş finalinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa finalinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak - 1. Resim

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Süper Kupa finalinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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