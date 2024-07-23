Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin oturma planı netleşti
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 3 Ağustos'ta Turkcell Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakanın tribünlerdeki oturma planı belli oldu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde konuya ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldığı belirtildi.
Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.
Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı