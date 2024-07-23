Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin oturma planı netleşti

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin oturma planı netleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin oturma planı netleşti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 3 Ağustos'ta Turkcell Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakanın tribünlerdeki oturma planı belli oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde konuya ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldığı belirtildi.

Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezonda yeni oyuncu! Fırat Çelik, Evrim Alasya'nın partneri olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Team Türkiye Paris 2024 Olimpiyatları'na uğurlandı - SporTeam Türkiye olimpiyatlar için Paris'e uğurlandıHamit Altıntop Galatasaray'a sportif direktör mü olacak? Metin Öztürk açıkladı - SporTFF'den sonra G.Saray'a mı dönüyor?Başakşehir-La Fiorita maçının hakemi Milos Boskovic oldu - SporBaşakşehir-La Fiorita maçının hakemi açıklandıRuzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek - SporRuzomberok-Trabzon maçına Alman hakemMHK'nin yeni başkanı belli oldu! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. - SporMHK'nin yeni başkanı belli oldu!Paris 2024 şimdiden tarihe geçti!! Tarihin en çok bilet satılan olimpiyat oyunları oldu - SporParis 2024 şimdiden tarihe geçti!
Sonraki Haber Yükleniyor...