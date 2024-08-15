Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray ile Konyaspor 47. randevuda! Aslan 33-5 önde

Galatasaray ile Konyaspor 47. randevuda! Aslan 33-5 önde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray ile Konyaspor 47. randevuda! Aslan 33-5 önde

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray ile Konyaspor 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 46 maçın 33'ünü Galatasaray, 5'ini ise Konyaspor kazandı. 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

 
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sahte hesapla tuzak! 'Kızımızın namusunu kirlettin' dediler binlerce lirasını aldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de 2. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - SporSüper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli olduGalatasaray Konyaspor deplasmanında 2'de 2 peşinde - SporGalatasaray, Konya'da 2'de 2 peşindeReal Madrid'in yıldızı Arda Güler'den tarihi başarı! Henüz 19 yaşında 5 kupa - SporArda, Real Madrid'de tarih yazıyorFenerbahçe'de Lille maçı sonrası karar verildi! Mourinho yıldız orta sahayı istiyor - SporMourinho, Koç'tan yıldız orta sahayı istediFenerbahçeli futbolcu kayıp! Telefonlara çıkmıyor, ulaşılamıyor - SporFenerbahçeli futbolcu kayıp! Telefonlara çıkmıyorLamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı, son durumu belli oldu - SporLamine Yamal'ın babasına bıçaklı saldırı! İşte son durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...