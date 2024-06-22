Galatasaray'a mı gidiyor? Fenerbahçeli Oosterwolde'den olay cevap

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi transfer edeceğine yönelik haberlerin ardından Hollandalı futbolcudan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Oosterwolde "Asla" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de bu yıl başarılı bir sezon geçiren Jayden Oosterwolde ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Dün basında çıkan haberlere göre, Oosterwolde'nin Galatasaray'a gideceği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN OLAY CEVAP

İddiaların gündem olmasının üzerine Hollandalı futbolcudan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Oosterwolde, RAMS Park'ta yaptığı gol sevincinin fotoğrafını paylaşarak "Asla" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;