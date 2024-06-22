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Galatasaray'a mı gidiyor? Fenerbahçeli Oosterwolde'den olay cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;a mı gidiyor? Fenerbahçeli Oosterwolde&#039;den olay cevap

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'yi transfer edeceğine yönelik haberlerin ardından Hollandalı futbolcudan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Oosterwolde "Asla" ifadesini kullandı. 

Fenerbahçe'de bu yıl başarılı bir sezon geçiren Jayden Oosterwolde ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Dün basında çıkan haberlere göre, Oosterwolde'nin Galatasaray'a gideceği öne sürüldü. 

SOSYAL MEDYADAN OLAY CEVAP 

İddiaların gündem olmasının üzerine Hollandalı futbolcudan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Oosterwolde, RAMS Park'ta yaptığı gol sevincinin fotoğrafını paylaşarak "Asla" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'a mı gidiyor? Fenerbahçeli Oosterwolde'den cevap geldi - 1. Resim

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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