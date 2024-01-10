Galatasaray'da 3 önemli transfer iddiası!

10 Ocak 2024 09:42 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 09:57

Sarı kırmızılı takım transferde hareketli bir süreç içerisinde... Sakatlıklar, Afrika Kupası’na gidenler ve cezalar sebebiyle kadro konusunda sıkıntılar yaşansa da transferle ilgili iddialar da dikkat çekici. Yönetim, Okan Buruk’un raporu doğrultusunda önceliği sol bek transferine verse de Genoa’ya kiralık giden Berkan Kutlu’nun devre arasında tekrar takıma döneceği ve kulübede önemli bir alternatif olarak yer alacağı belirtiliyor.

NE SAKATLIĞI?

Cimbom’un yükselen değeri Abdülkerim Bardakcı için ise Premier Lig devi Chelsea izlemede. İngiliz ekibinin stoper sorununu Abdülkerim ile çözebileceği ve bu nedenle de sarı kırmızılı yönetimin kapısını çalmaya hazırlandığı vurgulanıyor. Gelelim üçüncü iddiaya... Konya maçında sakat olup olmadığı tartışılan ve “Ne sakatlığı” cevabını veren Davinson Sanchez’in Napoli yolunda olduğu ifade ediliyor. Nelsson’un ise yeniden kazanılmaya çalışılmasının perde arkasında bu satış iddiası var.

ASLAN'I BEKLEYEN SOĞUK TEHLİKE

Sarı kırmızılılar yarın Sivas deplasmanında olacak. Ve maç saatinde hava sıcaklığının -2’lerde olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk da bu duruma dikkat çekip mücadelenin derbi kadar zor geçeceğini ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

"ALNIMIZIN AKIYLA"

İlk maçında Kayseri’yi deplasmanda yenen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, G.Saray maçını yorumladı: “Yiğido’muza yakışır bir şekilde, taraftarımızın desteğiyle, alnımızın akıyla, Allah’ın izniyle inşallah kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.