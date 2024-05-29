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Galatasaray'da Erden Timur şoku! Yeni sezon öncesi istifa kararı aldı

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Galatasaray, Dursun Özbek, Erden Timur, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un yeni sezonda görev almayacağı ve yarın istifa edeceği iddia edildi.

Galatasaray Kulübünde yenilen göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ilk toplantısını başkan Dursun Özbek yönetiminde kulüp gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk toplantıda yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Metin Öztürk'ün ikinci başkanlığı, Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara'nın başkan yardımcılıkları, Eray Yazgan'ın ise genel sekreterliği devam etti.

Yönetime girmeyen İsmail Sarıkaya'nın yerine muhasip üye olarak İbrahim Hatipoğlu atandı.

Galatasaray'da Erden Timur şoku! Yeni sezon öncesi istifa kararı aldı - 1. Resim

ERDEN TİMUR İSTİFA EDİYOR

Yeni sezonda olması beklenmeyen Erden Timur'un ise yarın istifasını vermesi bekleniyor.

Dursun Özbek'in devam etmesini istediği Timur'un kararından vazgeçmediği belirtildi.

Son 2 senede takımda önemli işlere imza atan Timur, üst üste gelen iki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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