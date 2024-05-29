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Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı! Galatasaray'a ödenecek bonservis belli oldu

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Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı! Galatasaray&#039;a ödenecek bonservis belli oldu
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın yaptığı teklifi kabul etti.

Yeni sezonda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig'de üst üste yaşadığı 2 şampiyonluk sonrası veda etmeye hazırlanan milli oyuncunun İspanya'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

La Liga ekibinin oyuncu ile anlaştığı ve bonservis olarak da 12 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Bu rakamı az bulan Sarı-kırmızılılar, en az 15 milyon euro ve bonus maddeleri ekletmek istediği konuşuluyor.

Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı! Galatasaray'a ödenecek bonservis belli oldu - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU REAL SOCIEDAD YOLCUSU

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmayı düşünmesinden dolayı yönetimin çok zorluk çıkarmayacağı ve İspanyol ekibiyle ortak noktada buluşması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray'da 54 resmi maça çıkan 25 yaşındaki yıldız, 15 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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