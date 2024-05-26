Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme! 'Birileri umutlandı, Galatasaray sonlandırdı'

Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, gelen 24.şampiyonluktan sonra açıklamalar yaptı. Geçen hafta kaybedilen Fenerbahçe maçına dikkat çeken Aktürkoğlu, "Böyle daha güzel oldu, birileri umutlandı ama Galatasaray onların umudunu sonlandırdı!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu maçın ardından konuştu. Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 102 puan toplayan Galatasaray şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar 24. kez mutlu sona ulaştı.

BÖYLESİ DAHA GÜZEL OLDU

"Hak edilmiş bir şampiyonluk, üstüne basarak söyleyelim. Ne denirse desin. Şampiyonluğu, sonuna kadar hak ettik. Hafta boyunca camiamız biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı ama böylesi bence daha güzel oldu. Böyle daha güzel oldu, birileri umutlandı ama Galatasaray onların umudunu sonlandırdı! Böylesi daha güzel oldu.

SEVDİĞİME BU SEZON KIRILDIM

Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. 3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah."