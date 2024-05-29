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Süper Lig yayın gelirleri açıklandı! Şampiyon Galatasaray'ın kasası doldu

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Süper Lig yayın gelirleri açıklandı! Şampiyon Galatasaray&#039;ın kasası doldu
Galatasaray, Süper Lig, Yayın Geliri, Haber

Spor Haberleri

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinin de zirveyi gördü. Sarı-kırmızılıların kasasına girecek ücret belli oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp 239,9 milyon lira kazanırken, lig ikincisi Fenerbahçe 217,2 milyon liranın sahibi oldu.

Beşiktaş 145 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında 3'üncü sırayı elde etti.

Trabzonspor 141,9 milyon lira, Başakşehir 109,9 milyon lirayla 100 milyon barajını aşabilen diğer kulüpler oldu.

Ligdeki 14 takım yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, lig sonuncusu İstanbulspor 56,4 milyon lirayla yetindi.

Süper Lig yayın gelirleri açıklandı! Şampiyon Galatasaray'ın kasası doldu - 1. Resim

GELİRLER HARCAMALARIN GERİSİNDE KALDI

Süper Lig kulüplerinin giderleri ile yayın geliri arasında ciddi bir uçurum mevcut.

Galatasaray'da 239,9 milyon liralık yayın gelirinin sezonun ortalama döviz kurundan karşılığı 7,7 milyon avro.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon sadece bonservis ödemeleri ve futbol/antrenör hak edişleri toplamıysa 152,7 milyon avro.

Aynı harcama kalemlerinde 160,2 milyon avro gideri bulunan Fenerbahçe'nin yayın geliri de 6,9 milyon avroya tekabül ediyor.

Beşiktaş'taki 90,1 milyon avroluk harcama karşısında kazanılan yayın geliri 4,6 milyon avroda kaldı.

Trabzonspor ise salt iki kalemdeki 84,1 milyon avroluk gider karşısında, yayından 4,5 milyon avro gelir elde edebildi.

Süper Lig yayın gelirleri açıklandı! Şampiyon Galatasaray'ın kasası doldu - 2. Resim

SÜPER LİG YAYIN GELİRİ DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE

Süper Lig yayın gelirleri açıklandı! Şampiyon Galatasaray'ın kasası doldu - 3. Resim

Süper Lig yayın gelirleri açıklandı! Şampiyon Galatasaray'ın kasası doldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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