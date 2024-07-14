Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hakkında net açıklama! 'Satılık değil'

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hakkında net açıklama! 'Satılık değil'

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Barış Alper Yılmaz hakkında net açıklama! &#039;Satılık değil&#039;
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri düşünmeden reddettiklerini söyledi. Hatipoğlu, "Barış Alper Yılmaz satılık değil." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takıma eşlik eden Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu,  basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Hatipoğlu, transfer gündeminin gözdesi Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

SATILIK DEĞİL

EURO 2024'te gösterdiği performansla beğeni toplayan Barış Alper'in takımdan ayrılma durumunun olup olmadığının sorulması üzerine Hatipoğlu, "Barış Alper Yılmaz satılık değil. Barış dahil birçok oyuncuya teklif geliyor. Bazılarını hiç düşünmeden reddediyoruz. Barış bunlardan biri. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de birkaç teklif var. Kerem'i de bırakmak istemiyoruz. Milli takımda çok başarılı bir oyuncu. Bu kadar yerliye ihtiyaç duyulan bir dönemde Kerem gibi bir futbolcuyu kaybetmek istemeyiz." diye konuştu.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hakkında net açıklama! 'Satılık değil' - 1. Resim

BAŞKAN BİZZAT SÜRECİN İÇİNDE

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Hatipoğlu, "Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz. Birçok isim yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz. Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Dilan Polat'ın ardından bir mektup da eşi Engin Polat'tan
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Carlos Alcaraz, Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu - SporCarlos Alcaraz, üst üste ikinci kez şampiyonAlanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın Fenerbahçe'de! - SporOğuz Aydın Fenerbahçe'de!'Batman' lakaplı kaleci 'Sokratis Dioudis' Süper Lig'de - Spor'Batman' lakaplı kaleci 'Sokratis Dioudis' Süper Lig'deReal Madrid, Arda Güler kararını verdi! İşte Ancelotti'nin planı - SporReal Madrid, Arda Güler kararını verdi! İşte Ancelotti'nin planıİtalyan devi Derrick Köhn'ü istiyor! Galatasaray'ın istediği bonservisi duyurdular - Sporİtalyan devi Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü istiyorGaziantep FK, Yunanistanlı yeni transferi Sokratis Dioudis'i baklava ile tanıttı - SporYunanistanlı yeni transfer baklava ile tanıtıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...