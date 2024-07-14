Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz hakkında net açıklama! 'Satılık değil'

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri düşünmeden reddettiklerini söyledi. Hatipoğlu, "Barış Alper Yılmaz satılık değil." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takıma eşlik eden Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Hatipoğlu, transfer gündeminin gözdesi Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

SATILIK DEĞİL

EURO 2024'te gösterdiği performansla beğeni toplayan Barış Alper'in takımdan ayrılma durumunun olup olmadığının sorulması üzerine Hatipoğlu, "Barış Alper Yılmaz satılık değil. Barış dahil birçok oyuncuya teklif geliyor. Bazılarını hiç düşünmeden reddediyoruz. Barış bunlardan biri. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de birkaç teklif var. Kerem'i de bırakmak istemiyoruz. Milli takımda çok başarılı bir oyuncu. Bu kadar yerliye ihtiyaç duyulan bir dönemde Kerem gibi bir futbolcuyu kaybetmek istemeyiz." diye konuştu.

BAŞKAN BİZZAT SÜRECİN İÇİNDE

Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Hatipoğlu, "Cenk Ergün profesyonel olarak görüşmeleri yürütüyor. Ben ve Maruf Güneş de yönetici olarak çaba gösteriyoruz. Başkanımız bizzat sürecin içinde. Her noktayla ilgili bilgiler veriyoruz. Birçok isim yazılıyor. Bu çağda görüşmelerin saklanabilmesi mümkün değil. Bunun sadece Galatasaray tarafı yok. Diğer kulüp, oyuncu, menajer tarafı da var. Bu kadar insanın işin içinde olduğu bir yerde gizliliği sağlayabilmek çok önemli bir zorluk. Gizlilik belli yerlerde elimizi güçlü kılıyor. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Çok ciddi çalışıyoruz. Şu an bitirmek istesek bitirebileceğimiz hem sağ bek hem orta saha var. Transferi 'Bitirdim' dedikten en az üç gün sonra KAP'a bildirebiliyorsunuz. Sözleşmeler gidip geliyor. Emin olun hem sağ bekte hem de orta sahada bugün 'Tamam' desek imza atabileceğimiz seçenekler var. Alternatifli ve birbirinden iyi oyuncular var. Hepsiyle ilgili şartları öğrenip karar vermek istediğimiz için hala birine 'Tamam' demedik." ifadelerini kullandı.