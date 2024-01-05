Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Napoli'ye gitmek istiyor, Davinson şaşkınlığı!

5 Ocak 2024 10:11 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:17

Galatasaray, bir taraftan verim alamadığı Hâkim Ziyech, Ndombele, Angelino ve Halil Dervişoğlu gibi yeni transferlerini devre arasında elinden çıkarmaya çalışırken bir taraftan da savunmasında ikilem yaşamaya başladı. Victor Nelsson, geçen sezon savunmanın sigortasıydı ve şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Sarı kırmızılılar sezon başında Tottenham’dan 9,5 milyon avroya Davinson Sanchez’i kadroya kattı. Kolombiyalı kısa sürede takıma girdi ve Nelsson’u kulübeye çiviledi. Gelen teklifleri geri çeviren Nelsson pişman oldu, ayrılmak istediğini yönetime iletti.

ŞİMDİ KİM GİDECEK?

Sarı kırmızılı yönetim Nelsson’a “İstersen gidebilirsin” diyerek kapıyı açtı. Danimarkalı yıldız, kendisine kulüp ararken, Davinson Sanchez’den şoke eden bir hamle geldi. İtalyan basınından Calciomercato, Napoli’nin Davinson’u transfer etmek istediğini, Kolombiyalı yıldızın da yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberde ayrıca 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’da adapte olmakta zorlandığı öne sürülürken, Napoli’nin 8 milyon avro karşılığında transferi bitirmek istediği belirtildi. Sıcak para sıkıntısı çeken sarı kırmızılıların nasıl bir tavır alacağı merak konusu…

KESİN KARARINI VERDİ

Adı birçok kulüple anılan Mauro İcardi, menajerine sezonu Galatasaray’da tamamlamak istediğini iletti. Son olarak Real Madrid’in gündemine gelen Arjantinli oyuncu, sarı kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu ve en azından sezon sonuna kadar burada kalmak istediğini ifade etti.

BİLETLER ERKENDEN GİŞEDE

Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı takımın ocak ayında evinde oynayacağı dört maçın biletlerini birden satışa çıkardı. Kayserispor, Ümraniye (Türkiye Kupası), İstanbulspor ve Gaziantep FK maçlarının biletleri taraftarlardan büyük ilgi gördü. Kayserispor maçı biletlerinin tükendiği belirtildi.

ÇİFT KALE YAPTILAR

G.Saray pazar günü iç sahada oynayacağı Konyaspor maçına bileniyor. Okan Buruk dünkü idmanda oyuncularına önce iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptırdı. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma uygulamalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

CİMBOM TEKLİF YAPTI

Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Club Brugge’da forma giyen genç oyuncu Raphael Onyedika için teklif yaptı. Orta saha oyuncusu için teklifin 3 milyon avro kiralama, 12 milyon avro da satın alma opsiyonlu olduğu belirtildi.