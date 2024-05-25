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Galatasaray'ın şampiyonluk maçı kadrosu belli oldu! İşte Aslan'ın Konya kafilesi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın şampiyonluk maçı kadrosu belli oldu! İşte Aslan&#039;ın Konya kafilesi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak. 1 puan alması durumunda şampiyonluğa uzanacak sarı kırmızılıların kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Pazar akşamı şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

İşte Galatasaray'ın ligin son haftasındaki Konyaspor maçı kafilesi...

Galatasaray'ın şampiyonluk için maçı kadrosu belli oldu! İşte Aslan'ın Konya kafilesi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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