Galatasaray'ın şampiyonluk maçı kadrosu belli oldu! İşte Aslan'ın Konya kafilesi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak. 1 puan alması durumunda şampiyonluğa uzanacak sarı kırmızılıların kadrosu belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Pazar akşamı şampiyonluk maçına çıkacak olan sarı kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.
İşte Galatasaray'ın ligin son haftasındaki Konyaspor maçı kafilesi...
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı