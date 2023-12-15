15 Aralık 2023 11:09 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:37

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan temsilcimiz Galatasaray'ın Play-off turundaki rakibinin kim olacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının 14 Aralık'ta sona ermesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda karşı karşıya gelecek. Roma, Marsilya ve Sporting Lisbon gibi güçlü ekiplerin de yer alacağı Play-off turu kura çekimi ile ilgili futbolseverler internette Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Galatasaray'ın rakibi kim? GS Avrupa Ligi'nde kiminle eşleşti? sorularını araştırmakta.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKI RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda muhtemel rakipleri belli oldu. Buna göre Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Almanya'nın Freiburg, Fransa'nın Marsilya, Toulouse ya da Rennes, Çekya'dan Sparta Prag, Portekiz'in Sporting Lizbon, İtalya'dan Roma, Azerbaycan'ın Karabağ ekiplerinden biriyle karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçına 15 Şubat 2024'te çıkacak. Sarı-kırmızılılar, rövanş maçını ise 22 Şubat 2024'te yapacak.