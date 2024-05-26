Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu'nu hedef aldı! 'Bir kişinin egosu uğruna oynatılmadım'

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Garry Rodrigues, Trabzonspor maçı öncesinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nu hedef alan sert bir açıklama yayınladı. Rodrigues açıklamasında "Her hafta sıkı bir şekilde çalışıyor olmama rağmen yine ısrarla oynatılmadım, bir kişinin egosu uğruna." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün yıldız oyuncularından Garry Rodrigues sosyal medya hesabından Teknik Direktör Emre Belözoğlu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Garry Rodrigues'in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

BİR KİŞİNİN EGOSU UĞRUNA OYNATILMADIM

cSon ana kadar varımla yoğumla emek vermeme rağmen yine emeğimin karşılığını alamadım. Bugünec kadar sustum, artık susmayacağım. Ligde kalma mücadelesi verdiğimiz bu son derece kritik maçta, sakat olan oyuncuların bile olduğu kadrodan çıkarılmam benim için bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncu listesini gördüğümüzde takım arkadalarım bile oldukça şaşırdı. Ben bu maç için kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırken; takımına destek olmam gereken bu önemli günde, maçı evden izlemek zorunda kalmak çok ağrıma gidiyor. Mevcut durum veya şu an bulunduğum kulüp ile bir alakası olmayan, geçmişten gelen bu anlamsız tavır beni oldukça yıpratıyor. Sebepsiz yere profesyonelliğe aykırı hiçbir davranışım olmamasına rağmen defalarca bu haksızlığı yaşadım. Uzun zamandır benimle şahsi bir derdi olan, elindeki gücü zorbalık için kullanan biriyle bugüne kadar beraber çalıştım, defalarca onunla iletişim kurmayı denedim ama hiçbir fayda etmedi. Kinine anlam veremiyorum. Ben ailemle beraber bu şehirde oldukça mutlu olmama rağmen karşımda beni bitirmeye çalışan bir insanla mücadele etmek beni fazlasıyla üzüyor. Kulübüme, takımıma, taraftarıma uzak kalmak; bir insanın egosu yüzünden buna zorlanmak çok zor. Bu takım ligde kalmalı, sonuna kadar takım arkadaşlarımı destekliyorum. Yanınızda olamadığım için çok üzgünüm. Yaşadıklarımı sizlerle paylaştım, bu saatten sonra takdir sizlerin..."