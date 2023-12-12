Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Hakem Halil Umut Meler’e ne oldu, neden yumruklandı? Halil Umut Meler son durumu!

12 Aralık 2023 08:22 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 08:35

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in hakemliği bırakmaya karar verdiği iddia edildi. Dün akşam oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşılaşmasının 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti ve o anlar anbean kameralara yansıdı. Tüm Türkiye’nin konuştuğu bu olay sonrası vatandaşlar hakem Hakem Halil Umut Meler’e ne oldu? Halil Umut Meler son durumu! araştırmaları yapıyor. Maç sonrası yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu? İşte yanıtı…

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKIYOR MU?

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in hakemliği bırakmaya karar verdiği iddia edildi. MHK'nin eski genel sekreteri Ali Kunak, Meler'in "Benden bu kadar" dediğini açıkladı. Kunak, "Halil olayın şokunda hala. Biz de yanındayken 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz de ona 'Dön İzmir'e ailenle konuş bu kararı onlarla ver dedik" açıklaması yaptı. Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal ise Meler'in hakemliği bıraktığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Öte yandan Ünal ayrıca, TGRT Haber yayınında "Bütün Süper Lig hakemleri bilgisayar sistemi üzerinden mazeret girdiler. Bu hafta maçlara çıkmıyorlar" bilgisini paylaştı.

HALİL UMUT MELER SON DURUMU NASIL?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Başkan Koca, yumruk sonrası yere düşen Meler'e tekme darbeleri de vurdu. Yaşanan olay sonrası Meler'in sol gözü morardı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler’in sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi. "Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu önemli"

HALİL UMUT MELER’E NE OLDU, NEDEN YUMRUKLANDI?

Halil Umut Meler, Rizespor karşılaşması sonunda Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 15’inci haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, bitiş düdüğünü çalmasının ardından saha içerisinde ortalık karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek Halil Umut Meler’e yumruk attı. Kalabalık içerisinde bir süre yerde kalan Meler’e tekmeler de savruldu. Olay sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Gece geç saatlerde biten toplantı sonrası Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediklerini duyurdu.