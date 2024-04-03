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Haberler > Spor > Hasan Arat dev teklifi açıkladı! Beşiktaş'ın genç yıldızına 20 milyon euro verdiler

Hasan Arat dev teklifi açıkladı! Beşiktaş'ın genç yıldızına 20 milyon euro verdiler

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Spor Haberleri

Beşiktaş Kulüp Başkanı Hasan Arat, devre arası Legia Varşova'dan transfer edilen Ernest Muci için 20 milyon euro değerinde teklif aldıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muci için Avrupa takımları sıraya girdi.

Siyah-beyazlıların Polonya'nın Legia Varşova takımından 10 milyon euro'ya transfer ettiği Muci, henüz 6 ayını doldurmadan teklifler almaya başladı.

Kulüp başkanı Hasan Arat, düzenlenen bir iftar yemeğinde 22 yaşındaki yıldıza ilgi olduğunu doğruladı.

Hasan Arat dev teklifi açıkladı! Beşiktaş'ın genç yıldızına 20 milyon euro verdiler - 1. Resim

ERNEST MUCİ İÇİN 20 MİLYON EURO

Muci'ye övgüler yağdıran Arat, "Avrupa'dan bir kulüp Ernest Muci için 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak teklifi reddettim. Muci potansiyelli bir oyuncu gelecek sezon da bizimle kalmasını istiyoruz" dedi.

Muci için gelen teklifin İngiltere Premier Lig'de mücadele eden bir takımdan geldiği iddia edildi.

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 7 maça çıkan Muci, 2 gol kaydetti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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