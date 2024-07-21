Hatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hazırlık maçında İran Ligi ekiplerinden F.C. Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Süper Lig ekibi Hatayspor, İran Ligi ekiplerinden F.C. Sepahan ile hazırlık maçında karşılaştı. İki takım karşılıklı gollerle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
HATAY'IN GOLÜ FERNANDES İLE BULDU
İlk yarı Sepahan’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hatayspor’un golü ikinci yarıda Joelson Fernandes’ten geldi.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi