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Hatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatayspor hazırlık maçında İran ekibi F.C. Sepahan ile berabere kaldı
Hatayspor, Fernandes, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hazırlık maçında İran Ligi ekiplerinden F.C. Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Süper Lig ekibi Hatayspor, İran Ligi ekiplerinden F.C. Sepahan ile hazırlık maçında karşılaştı. İki takım karşılıklı gollerle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

HATAY'IN GOLÜ FERNANDES İLE BULDU

İlk yarı Sepahan’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hatayspor’un golü ikinci yarıda Joelson Fernandes’ten geldi. 

Hatayspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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