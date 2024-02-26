İcardi'ni paylaşımı Fenerbahçelileri ayağa kaldırdı: 10 yıl boyunca...

Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımına cevap veren Mauro İcardi 10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin cezası belli oldu. PFDK, Arjantinli yıldızın 1 maç ceza aldığını açıklamıştı. Tahkim Kurulu, PFDK'nın aldığı kararı onadı.

İCARDİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA OLACAK

PFDK'nın Mauro Icardi'ye 1 maç ceza vermesinin ardından Arjantinli yıldız bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Icardi, Türkiye Kupası'nda oynanacak Fatih Karagümrük ve Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

"CEZANIN HİKAYESİ FOTOĞRAFTAK HAYRANLIKTA GİZLİ"

Fenerbahçe, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezaya yaptığı açıklamayla tepki verdi. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli… Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz! Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."

İCARDİ: FENERBAHÇE 10 YIL BOYUNCA...

Sarı-lacivertli takımın paylaşımına cevap veren Mauro Icardi: "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Rams Park'ta Mustafa Sandal'ın şarkısı çaldı, tribünlerden "Fener Ağlama" tezahüratları yapıldı.

İCARDİ'NİN CEZASI 1 MAÇ OLARAK AÇIKLANDI

Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 41/1-a maddesine göre hakaret suçunu işleyen futbolculara 2 ila 5 maç arasında ceza veriliyor. Ancak Icardi'ye tribünlerden gelen yabancı maddeleri göz önüne alan PFDK, FDT'nin 12. maddesinde yer alan "Haksız tahrik" maddesini uyguladı. Bu maddede "Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir." ifadeleri yer alıyor. Kurul, bu maddenin uygulanması suretiyle Icardi'nin cezasını 1 maç men olarak açıkladı.

Aynı madde, Arjantinliye verilen para cezasında da uygunlandı ve 35/4. maddeye göre 39 bin TL olan para cezası 19 bin 500 TL olarak açıklandı.