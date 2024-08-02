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Inter'in dünyaca ünlü golcüsü Süper Lig yolunda

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Inter&#039;in dünyaca ünlü golcüsü Süper Lig yolunda

Spor Haberleri

Serie A ekiplerinden Inter'in golcüsü Marko Arnautovic'in Süper Lig'den iki takımın gündeminde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Yeni sezonda İtalya'da kalması beklenmeyen Inter'in Avusturyalı golcüsü Marko Arnautovic'e Süper Lig'in iki takımından transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

Inter'in yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 35 yaşındaki yıldızın Beşiktaş ve Trabzonspor'un radarında olduğu öğrenildi.

Inter'in dünyaca ünlü golcüsü Süper Lig yolunda - 1. Resim

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ AVUSTURYALI GOLCÜDE

Inter News'un haberine göre; Serie A takımının hücum hattında Marcus Thuram, Lautaro Martinez ve yeni transfer edilen Mehdi Taremi'nin ardından 4. seçenek durumuna düşen Arnautovic'e Süper Lig'den iki transfer teklifi geldi.

Haberde, 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gelen teklifler için henüz resmi kararını bildirmediği konuşuluyor.

Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Avusturyalı futbolcunun, takımında kalarak forma mücadelesi vermek istediği belirtildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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