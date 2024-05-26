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İsmail Kartal İstanbulspor maçı öncesi konuştu! 'Gerçek şampiyonun kim olduğunu biliyorlar'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal İstanbulspor maçı öncesi konuştu! &#039;Gerçek şampiyonun kim olduğunu biliyorlar&#039;
Fenerbahçe, İstanbulspor, İsmail Kartal, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalar yaptı. Kartal, "Gerçek şampiyonun kim olduğunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Galatasaray’ın, Konyaspor'a mağlup olması durumunda Fenerbahçe, İstanbulspor’u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu karşılaşma öncesi İsmail Kartal, açıklamalar yaptı.

GERÇEK ŞAMPİYONUN KİM OLDUĞUNUN FARKINDALAR

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"Bu akşam her zaman olduğu gibi taraftarlarımız önünde şampiyon takım olarak iyi oynayıp sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Bu takım Trabzon'da, RAMS Park'ta her türlü haksızlıklara rağmen nasıl Futbol oynayarak oralardan çıktığımızı tüm Türkiye'ye gösterdik. Gerçek şampiyonun kim olduğunun da farkındalar. Biz bugün şampiyon takım olarak maçı kazanıp rakibimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah bu akşam şampiyon olarak burada taraftarlarımızla birlikte sezonu kapatmak istiyoruz. Taraftarı mutlu etmemiz için iyi oynamamız gerekiyor. Bugünlere nasıl geldiysek bugün de iyi futbol oynayarak sezonu kapatmak istiyoruz."

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Şahan, Temel, Mamadou

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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